Dolar bugün kaç lira?

Piyasalarda gözler 1 Şubat Çarşamba günü açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkardı.

Fed bir önceki toplantıda ise politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Böylelikle Fed faiz artış hızında yavaşlamaya gitmiş oldu. Kritik gelişme sonrasında Fed tutanaklarında üyelerin enflasyonun zirve seviyelere ulaştığına yönelik sinyaller vermesi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara güvercin mesajlar vermesiyle piyasalar hareketlendi.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM SÜRPRİZ YAPTI

Öte yandan cuma günü saat 16.30’da açıklanan ocak ayı ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında dolar endeksi ve tahvil faizinde sert yükseliş görüldü. Tarım dışı istihdam piyasa tahminlerinin çok üzerinde gelirken, işsizlik oranı geriledi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre ocak ayında tarım dışı istihdam 517 bin arttı. Piyasa beklentisi 185 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

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Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi.

ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin çok üzerinde gelmesi iş gücü piyasasında bir durgunluğun olmadığını gösterdi. Fed faiz politikasını belirlerken enflasyon ve iş gücü verilerine göre hareket ediyor. Cuma günü açıklanan iş gücü istatistiklerinin iyileşme göstermesi sonrası Fed’in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentileri hakim oldu.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SERT YÜKSELİŞ

Kritik gelişme sonrasında dolar endeksi cuma günü 103.006’ya kadar yükseldi. Endeks bugün de artışını sürdürerek 103.456 seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 3.556 seviyesine kadar yükseldi. Tahvil faizi bugün yüzde 3.623 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.80’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 18.82 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.79, en yüksek ise 18.87 seviyesi görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.25 lira ile geriliyor.