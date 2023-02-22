Dolar bugün kaç lira?

Geçtiğimiz hafta ABD’de ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte dolar endeksi ve tahvil faizinde yükselişler görülmüştü.

Dolar endeksi geçen hafta 104.667’ye kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.927’ye çıkmıştı. Yeni haftada ise piyasalardaki hareketler dikkatle takip ediliyor.

Dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 104.134’ten işlem görürken, dün yüzde 3.960 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.937 ile düşüş gösteriyor.

YATIRIMCILAR FED TOPLANTI TUTANAKLARINI BEKLİYOR

Piyasaların gözü kulağı bugün saat 22.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın toplantı tutanaklarında olacak. Fed, 1 Şubat tarihinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkarmıştı.

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25 baz puanlık faiz artırımı kararının çıktığı Fed toplantısına dair tutanaklar bu akşam yayınlanacak. Fed tutanaklarının gelecekteki faiz artırımları konusunda vereceği sinyaller piyasalara yön verecek.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.86’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.87 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.80, en yüksek ise 18.87 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.12 lira ile hafif yükseliyor.