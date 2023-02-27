Dolar bugün kaç lira?

ABD’den gelen ekonomik verilerle piyasalar şekillenmeye devam ediyor.

ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2 enflasyon hedefinin üzerinde bulunması faiz artışlarının devam edeceği beklentilerini kuvvetlendiriyor.

FED TUTANAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan geçen hafta çarşamba günü Fed’in son toplantısına dair tutanakları yayınlandı. Fed’in 1 Şubat tarihinde 25 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 4.75 seviyesine çıkardığı toplantısına dair tutanaklarda üyelerin büyük çoğunluğu 25 baz puan faiz artışına devam edileceğini belirtti.

Tutanaklarda enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar sıkı para politikasına devam edileceği söylendi. Bu durum doların küresel çapta güçlenmesine yol açarken altın fiyatlarında baskı yarattı.

ABD’DE SON GELEN VERİLER ENFLASYONA İŞARET ETTİ

Cuma günü ise saat 16.30’da Fed’in enflasyonun seyri açısından büyük önem gösterdiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklandı.

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Buna göre çekirdek kişisel tüketim giderleri ocak ayında yıllık bazda piyasa beklentileri üzerinde yüzde 4.7 oranında arttı. Piyasalarda beklenti yüzde 4.3 oranında artış olacağı yönündeydi.

Çekirdek kişisel tüketim giderlerinin yükseliş kaydetmesi ABD’de enflasyon artışının devam edeceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Bu durum Fed’in faiz artışlarını sürdüreceği öngörülerini güçlendirirken dolar endeksinin yükselmesine neden oluyor.

DOLAR ENDEKSİ 105 SEVİYESİNİ AŞTI

Geçen hafta cuma günü kritik veri sonrasında dolar endeksi 105.320 seviyesini aştı. Endeks haftayı 105.260 seviyesinden kapattı. Bugün dolar endeksi yatay bir seyirle 105.282’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.937 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.85’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.87 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.79, en yüksek ise 18.96 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.91 lira ile gerileme kaydediyor.