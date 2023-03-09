Dolar bugün kaç lira?

Para piyasaları Fed’den gelen faiz politikasına ilişkin mesajlarla şekillenmeye devam ediyor. ABD’de enflasyon rakamlarının Fed’in belirlediği yüzde 2 seviyesinin oldukça üzerinde bulunması agresif faiz politikasının devam edebileceğini gösteriyor.

ABD’de son açıklanan enflasyon rakamı yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürse de piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel çekirdek tüketim giderleri verisinin de beklentilerin üzerinde artması Fed’in faiz artışlarına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirmişti.

FED BAŞKANI POWELL’DAN FAİZ MESAJI

Nitekim Fed Başkanı Jerome Powell, salı günü başlayan ve çarşamba günü de devam eden ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda önemli açıklamalarda bulundu.

Powell salı günü yaptığı konuşmasında faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Powell yüzde 2 hedefine bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Öte yandan çarşamba günü yaptığı konuşmasında Powell mart ayı toplantısında neredeyse kesin olan faiz artışının ne ölçüde olacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

DOLAR ENDEKSİ 3 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Salı günü Fed Başkanı Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajlar sonrasında dolar endeksi yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz gün 105.883’e kadar yükselen endeks son 3 ayın zirvesini test etti. Bugün endeks hafif gerileyerek 105.515’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4 seviyesi civarında bulunuyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.94’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.96 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.90, en yüksek ise 18.96 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.11 lira ile toparlanma gösteriyor.