Dolar bugün kaç lira?

Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte piyasalar hareketlenmişti. Geçtiğimiz gün ise ABD’de kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.

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ABD’de enflasyon aylık bazda yüzde 0.1 oranında yükselirken, yıllık bazda yüzde 3.2 seviyesinden yüzde 3.1’e düştü. Kritik gelişme sonrasında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde aşağı yönlü seyir dikkat çekti. Dün 103.487’ye kadar gerileyen dolar endeksi bugün 103.947 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.185 ile düşüş gösteriyor.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün saat 22.00’de Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Fed’in politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Fed bir önceki toplantısında da faizde değişikliğe gitmemişti, faizler hala 22 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

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Faiz kararının ardından 22.30’da Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verecek. Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarına ilişkin sinyaller aranacak. Son dönemde piyasalar mart ayına kadar olası bir faiz indirimini fiyatlamıştı. Powell’ın mesajları para ve emtia piyasalarında yönü tayin edecek.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 28.99’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 29.06 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.91, en yüksek ise 29.06 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 31.37 lira ile sakin seyrediyor.