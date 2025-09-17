Dolar bugün kaç lira?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,2360'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 48,9830'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 56,3700'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 96,7 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde gözler bir kez daha ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı kararlara çevrilirken son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ABD'de enflasyon endişelerini canlı tutmasına karşın bankanın politika faizini düşürmesine kesin gözüyle bakılması varlık fiyatlarını etkiliyor.

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Powell'ın enflasyon dinamikleri ve iş gücü piyasasına yönelik ortaya koyacağı yaklaşımın, piyasalardaki oynaklık düzeyini artırma potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.

Bununla birlikte Fed'in ekim ve aralık aylarındaki adımlarına ilişkin faiz indirimi olasılığı da yüksek kalmayı sürdürüyor. Politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına yönelik sinyaller büyük önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin gelecek yıla da yayıldığı görülürken bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Analistler, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin geleceğe yönelik faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğinden alınacak mesajın da yatırımcıların odağında kaldığını belirterek üyeler arasındaki görüş farklılıklarının gelecek beklentilerinin şekillenmesinde rol oynayabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.