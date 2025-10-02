Dolar bugün kaç lira?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,5550'den tamamladı.

Haberin Devamı

Dolar/TL bugün saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,6040 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 yükselişle 48,9710, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 56,2530 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini beslemesiyle hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserlik varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, son 4 iş gününde değer kaybeden dolar endeksi yeni günde de düşüşünü sürdürüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde artış beklentilerinin aksine 32 bin kişi azaldı. Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu ifade etti. Söz konusu verinin ardından para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Haberin Devamı

ABD'de federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Federal hükümetin kapanmasından dolayı yatırımcılar, kamu kurum ve kuruluşlarının açıkladığı veriler yerine özel kurumların açıkladığı makroekonomik verilere odaklanıyor. Normalde yarın açıklanacak olan, içeriğinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı gibi önemli verilerin bulunduğu istihdam raporunun bu hafta yayımlanması beklenmiyor.

Hükümetin kapanması dolayısıyla bazı kilit ekonomik verilerin yayımının aksamasının Fed kararları için belirsizlik yaratabileceğini ifade eden analistler, Fed'in faiz indirimine devam edeceği beklentisinin korunduğunu belirtti.

Piyasalar tarafında ise ABD'de hükümetin kapanmasının etkileri merak ediliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dün yaptığı açıklamada, ABD'de federal hükümetin kapanmasının, ülkenin kredi notu üzerinde kısa vadede bir etkisi olmayacağını, ancak uzun süredir devam eden politika üretimindeki zayıflıkları gösterdiğini kaydetti.

Haberin Devamı

Analistler, borsanın daha önceki hükümet kapanmalarını genellikle sorunsuz atlattığını, bu seferki kapanmanın yavaşlayan iş gücü piyasası ve enflasyon riskleri gibi bir dizi ekonomik faktör nedeniyle daha riskli olabileceğini ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, "Kongre'deki Demokratların ne yapacağını öngöremem ama aslında o kadar uzun sürecek bir kapanma olacağını düşünmüyorum." dedi.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugünkü veri akışında aksama olabileceğini belirtti.