Dolar bugün kaç lira?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,17 üstünde 42,4420'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 42,4470 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 48,9640, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,6700 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 100,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesi ve Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler haftanın ilk işlem gününde varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ile Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirtti.