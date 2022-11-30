Dolar bugün kaç lira oldu?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında olmaya devam ediyor. Fed’in son toplantı tutanaklarında faiz artış hızının yavaşlatılacağına yönelik açıklama piyasalarda fiyatlanıyor.

Öte yandan Bank of America (BofA), Fed'in küçülen ekonomiyi canlandırmak için para politikasında sıkılaştırmayı gelecek yıl yavaşlatacağını ve er ya da geç faizleri indirmeye başlayacağını, bunun 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerini düşüreceğini savundu.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 106.546 ile düşüş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.738 ile geriliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.63’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.64 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.59, en yüksek ise 18.66 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.31 lira ile yükseliyor.