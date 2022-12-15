Dolar bugün kaç lira oldu?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Dün saat 22.00’de Fed faiz kararı açıklandı. Fed federal fonlama oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4.25-4.50 seviyesine çıkardı. Kritik gelişme sonrasında Fed Başkanı Powell piyasalara önemli mesajlar verdi.

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4 toplantısında da üst üste 75 baz puan faiz artıran Fed son toplantısında faiz artırım hızını düşürdü ve 50 baz puanlık bir artırıma gitti.

POWELL’DAN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Kritik karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in enflasyon hedefini değiştirmeyeceğini ve faiz artırımlarının 2023 yılında devam edeceğini belirtirken, bir faiz indirimini konuşmak için çok erken olduğunu da vurguladı.

PİYASALAR ECB’NİN FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan piyasaların gözü kulağı bugün saat 16.15’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararında olacak. ECB’nin politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çıkarması bekleniyor. ECB bir önceki toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİ HAREKETLENDİ

Fed faiz kararı öncesinde 103.541’den işlem gören dolar endeksi toparlanma göstererek 103.617’den kapattı. Bugün endeks 103.992’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.481 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.62’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.65 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.60, en yüksek ise 18.64 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.86 lira ile geriliyor.