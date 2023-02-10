Dolar bugün kaç lira?

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de açıklanan ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görülmüştü. Dolar endeksi 103 seviyesinin üzerine çıkarken, tahvil faizi yüzde 3.500’ü aşmıştı.

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Yeni haftada dolar endeksi ve tahvil faizinde hareketler dikkat çekiyor. Özellikle dün akşam saatlerinde ABD piyasalarının açılmasının ardından tahvil faizi yüzde 3.688 seviyesine kadar yükselirken, dolar endeksi 103.268 seviyesine çıkmıştı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.684 ile yükselirken, dolar endeksi 103.383 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.83 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.80, en yüksek ise 18.84 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.20 lira ile hafif geriliyor.