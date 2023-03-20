Dolar bugün kaç lira oldu?

Geçtiğimiz hafta ABD’de banka iflasları para piyasalarında fiyatlamaları etkiledi. Peş peşe 3 bankanın iflas etmesi ve ABD’nin en büyük 16. bankası konumunda olan Silikon Vadisi Bankası’nın batması sonrası piyasalarda endişeler tırmanışa geçti.

ABD’DEKİ İFLAS DALGASI AVRUPA’YA SIÇRADI

Silikon Vadisi Bankası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırma sürecini hızlandırmasıyla birlikte elinde tuttuğu hazine tahvili ve bonolardan zarar etti. Banka elindeki tahvilleri zararına sattıktan sonra mevduat sahiplerinin paralarını çekmek istemesiyle likidite sıkışıklığı yaşadı. Bankanın riski iyi yönetememesi sebebiyle de iflası kaçınılmaz oldu.

ABD’li regülatörler Silikon Vadisi Bankası’nın kurtarılmayacağını belirtirken mevduat sahiplerinin paralarının ise güvence altında olduğunu belirtti.

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Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise İsviçre merkezli dev banka Credit Suisse’nin zor duruma düşmesiydi. Bankanın en büyük hissedarının daha fazla yatırım yapmayacağını açıklaması ile birlikte hisselerde büyük kayıp görülmüştü.

Bu gelişmeler sonrasında İsviçre Merkez Bankası’nın, Credit Suisse’ye 50 milyar İsviçre frangı likidite sağlayacağını açıklamasının ardından piyasalarda endişeler hafiflemişti.

Yeni haftada Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması sonrası piyasalar rahatladı.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYREDİYOR

Geçen hafta cuma günü 103.687’ye kadar gerileyen dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 103.919’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.293 ile aşağı yönlü seyrini koruyor.

DOLAR/TL’DE SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.98’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 19.02 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.97, en yüksek ise 19.03 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.25 lira ile geriliyor.