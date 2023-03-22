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Dolar bugün kaç lira oldu?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 19.02’nin üzerinde başladı.

22.03.2023 - 09:08 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç lira oldu?

Bugün saat 21.00’de Fed faiz kararını açıklayacak. Fed son toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 seviyesine çekmişti. 

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Fed’in bu toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Son banka iflasları sonrasında bazı kurumlar bu toplantıda Fed’in pas geçebileceğini öngörmüştü. Ancak bu ihtimal piyasalar tarafından düşük görülüyor. 

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE BASKI SÜRÜYOR 

Dün sert düşüş gösteren dolar endeksi bugün Fed faiz kararı öncesinde 103.167 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.588 ile gerileme gösteriyor. 

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 19.02’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 19.05 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.03, en yüksek ise 19.32 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.53 lira ile toparlanıyor. 

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