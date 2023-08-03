Dolar bugün kaç lira oldu?

ABD ekonomisine yönelik veriler piyasalarda fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Dün ABD’de ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde artış göstermesi sonrası piyasalar hareketlendi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SERT YÜKSELİŞ

Kritik gelişme sonrası dolar endeksi ve tahvil faizinde sert yükseliş görüldü.

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 102.779 seviyesine kadar yükseldi. Bugün de artışını sürdüren dolar endeksi 102.820 ile 7 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

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Dün yüzde 4.126 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.141 seviyesini gördü.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 26.93’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.97 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.92, en yüksek ise 27.44 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.57 lira ile primli seyrediyor.