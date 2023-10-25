Dolar bugün kaç lira oldu?

Geçtiğimiz hafta Orta Doğu’da savaşın şiddetlenmesiyle birlikte güvenli liman talebi artmış ve altın, petrol gibi emtialar yükselmişti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde ise fiyatlamalar dikkat çekiyor.

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Pazartesi günü yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizi dün gerileme gösterdi. Tahvil faizi yüzde 4.802 seviyesine kadar geriledi. Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselerek yüzde 4.914 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 106.467 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 28.08’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.12 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.05, en yüksek ise 28.25 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.75 lira ile hafif gerileme gösteriyor.