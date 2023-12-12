Dolar bugün kaç lira oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesi ile birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi daha fazla süre yüksek tutacağı beklentileri kuvvetlendi.

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GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Öte yandan bugün saat 16.30’da ABD’de kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Enflasyonun aylık bazda değişim göstermesi beklenmezken, yıllık bazda yüzde 3.2 seviyesinden yüzde 3.1’e gerilemesi bekleniyor.

Kritik enflasyon verisi para ve emtia piyasalarında yönü belirleyecek. Enflasyon rakamlarının sürpriz yapması durumunda altında sert hareketler görülebilir.

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Kritik gelişme öncesinde dolar endeksi hafif gerileyerek 103.863’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.193 ile aşağı yönlü seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 28.99’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 29.03 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.88, en yüksek ise 29.06 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.34 lira ile primli seyrediyor.