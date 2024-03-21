Dolar bugün kaç lira oldu?

ABD Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Böylelikle faiz oranı 23 yılın en yüksek seviyesinde kaldı.

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ABD Merkez Bankası'nın bu yıl için faiz indirim planlarına sadık kalacağını belirtmesinin ardından artan risk iştahının etkisiyle piyasalar hareketlendi. Özellikle ABD hisseleri, emtialar ve altın piyasasında hızlı yükselişler görüldü.

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Öte yandan dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde aşağı yönlü seyir dikkat çekti. Bugün dolar endeksi 103.252 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.265 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.26’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.42 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.18, en yüksek ise 32.44 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.57 lira ile primli seyrediyor.