Dolar bugün kaç lira oldu?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara ilişkin verdiği mesajlar önemle takip edildi.

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POWELL’DAN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yenildiğini, üstesinden gelindiğini ilan etmeye henüz hazır olmadığını, ancak ABD'nin istikrarlı fiyatlara ve düşük işsizliğe giden yolda devam ettiğini düşündüğünü söyledi.

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Bugün dolar endeksi 104.876 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.286 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.83’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.89 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.80, en yüksek ise 32.96 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.84 lira ile yükseliş gösteriyor.