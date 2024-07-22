Dolar bugün kaç lira oldu?

Piyasalar ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 ABD başkanlık yarışından çekilmesinin ardından hareketlendi. Biden'ın çekilmesi Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönme şansına ‘yardımcı mı yoksa engel mi olacağı?’ konusunda yeni sorulara yol açtı.

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Dolar endeksi bu gelişme sonrası yeni haftanın ilk işlem gününde 104.181’e kadar geriledi. Dolar endeksi şu sıralarda 104.295’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.217 ile geriliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 33.03’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 33.05 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.79, en yüksek ise 33.10 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 36.04 lira ile primli seyrediyor.