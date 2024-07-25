Dolar bugün kaç lira oldu?

ABD’de başkan seçimine ilişkin gelişmeler ve ABD ekonomisine ilişkin veriler piyasaların odağında olmaya devam ediyor.

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ABD'de bugün gayrisafi yurt içi hasıla, cuma günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri açıklanacak.

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Kritik gelişme öncesi dolar endeksi 104.254 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.260 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.78’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.96 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.75, en yüksek ise 33.10 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.87 lira ile primli seyrediyor.