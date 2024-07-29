Dolar bugün kaç lira oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’de olmaya devam ediyor. ABD'de seçim sürecine ilişkin gelişmeler piyasaların odağındaydı. Joe Biden’ın başkan adaylığından çekildiğini açıklaması ve yerine Kamala Harris’i aday göstermesiyle geçen hafta piyasalar hareketlenmişti.

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Bu hafta ise gözler ABD Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak. Fed halihazırda politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuyor. Fed toplantısında eylül ayında bir faiz indirimi mesajı gelecek mi? Piyasalar kritik sorunun cevabını arayacak.

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Kritik gelişme öncesi dolar endeksi bugün 104.480 ile hafif yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.159 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.93’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.02 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.76, en yüksek ise 33.03 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.82 lira ile primli seyrediyor.