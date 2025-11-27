Dolar bugün kaç lira oldu?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 42,4388'den tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,4420 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 49,3780, sterlin/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 56,3870 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentilerin artmasıyla dolar endeksinde düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.