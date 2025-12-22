Canlı Borsa
Dolar bugün kaç lira oldu?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,8150 seviyesinden işlem görüyor.

22.12.2025 - 10:21 | | AA
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,8018 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 42,8150 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 50,2200, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 57,4030 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 98,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerin gücünü koruması dolar endeksi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirtti.

