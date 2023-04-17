Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler para piyasalarında etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de yıllık enflasyonun düşüş göstermesi sonrası dolar endeksi ve tahvil faizinde aşağı yönlü bir seyir izlenmişti.

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ABD’de cuma günü açıklanan sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin üzerinde artması ve enflasyon beklentilerinin yükseliş göstermesiyle birlikte dolar endeksi ve tahvil faizinde yükselişler dikkat çekmişti.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYİRDE

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde 101.721 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.517 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ HAREKET EDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 19.36’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 19.38 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.33, en yüksek ise 19.58 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.29 lira ile yükseliş kaydediyor.