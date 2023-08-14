Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Son haftalarda dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Küresel çapta yatırımcıların dolara olan talebi artarken, bu durum dolar endeksini yukarı yöne taşıyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü 102.910 seviyesini aşan dolar endeksi bugün itibarıyla yükselişini sürdürüyor. Dolar endeksi 103.022 seviyesini aşarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.160 ile sakin seyrediyor.

ABD’DE ENFLASYON 12 AY SONRA YÜKSELDİ

Öte yandan geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise ABD enflasyon rakamlarıydı. ABD’de enflasyon 12 ay sonra ilk kez yükseliş gösterdi. Temmuzda tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 3.2 oranında artış gösterdi.

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Bugün ise piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 26.94’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.05 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.94, en yüksek ise 27.23 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.63 lira ile yatay seyrediyor.