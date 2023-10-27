Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında gözler Orta Doğu’daki savaşta olmaya devam ediyor. Son dönemde artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini artırırken bu durum altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü hareketleri beraberinde getiriyor.

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Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki seyir de dikkat çekiyor. Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü yüzde 5 seviyesini aşmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Dün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Banka piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30 seviyesinden yüzde 35'e çıkardı.

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ABD EKONOMİSİ GÜÇLÜ BÜYÜDÜ

ABD ekonomisi tüketici harcamalarındaki artışın etkisiyle 2021 başından bu yana en güçlü büyüme hızına ulaştı. Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 oranında büyüdü. Beklenti ise büyümenin yüzde 4,7 olacağı yönündeydi.

ABD'de çekirdek tüketici fiyat endeksi (PCE) yüzde 2,5 olan beklentilerin altında yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. PCE ise yüzde 2,9 arttı.

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DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 28.15’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.18 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.10, en yüksek ise 28.54 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.83 liradan işlem görüyor.