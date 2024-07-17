Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceği ihtimalleri kuvvetlendi.

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Öte yandan eski ABD başkanı Donald Trump’a yönelik yapılan suikast girişimi de ABD’de siyasi belirsizlikleri artırdı. Bu iki gelişme piyasaları hareketlendirdi.

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Dolar endeksi bugün 103.687 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.169 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 33.05’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 33.09 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.96, en yüksek ise 33.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 36.25 lira ile hafif primli hareket ediyor.