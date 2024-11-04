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Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 34.32’nin üzerinde başladı.

04.11.2024 - 09:10 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Piyasada gözler ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçiminden çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) perşembe günü faizi 25 baz puan indireceği beklentisi de fiyatlanıyor. 

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ABD’de 5 Kasım’daki başkanlık seçimi öncesi adayların anketlerde başa baş gitmesi doların yeni haftanın ilk işlem gününde değer kaybetmesine neden oldu. Dolar endeksi bugün 103.683 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.386 ile primli seyrediyor. 

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 34.32’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.34 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.26, en yüksek ise 34.36 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 37.49 lira ile primli hareket ediyor. 

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