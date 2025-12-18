Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,7190 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 42,7330 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 50,2920, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 57,2410 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üstünde 98,4 seviyesinde seyrediyor.

İngiltere'de dün enflasyonun yavaşlamasıyla sterlinde değer kayıpları görülürken, bu durum dolar endeksinin 98 seviyesinin üzerinde tutunmasını sağladı.

ABD'de teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri devam ederken, ABD'de açıklanacak enflasyon verisiyle Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ECB'nin, İngiltere'de BoE'nin faiz kararları ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.