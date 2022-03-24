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Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 14.83’ün üzerinde başladı.

24.03.2022 - 09:29 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç TL?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklamalarında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyona karşın mayıs ayında gerçekleştirilecek toplantıda faiz oranlarının 50 baz puan artırılabileceğini söylemişti. Fed yetkilileri ise Powell’ın söylemlerini desteklemişti. 

Fed’in sıkı para politikasına yönelik söylemlerinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün 2.417’yi aşarak 2019 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Tahvil faizi bugün 2.334’ten işlem görüyor. 

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ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş dolar endeksinde yukarı yönlü seyri beraberinde getiriyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 98.818 ile primli seyrediyor. 

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın dördüncü gününe 14.83’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 14.82 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.80, en yüksek ise 14.84 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.32 lira ile sakin seyrediyor. 

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