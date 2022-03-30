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Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL güne 14.56’nın üzerinde başladı.

30.03.2022 - 09:38 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç TL?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz gün Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdiği barış müzakeresindeydi. Kritik görüşme sonrası heyetler tarafından yapılan açıklamada ilerleme kaydedildiği belirtilirken, Ukrayna’nın Kiev ve Çernigiv kentlerinde askeri operasyonların azaltılacağı duyuruldu. 

TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ 

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü 2.557’ye ulaşarak 3 yılın zirvesine çıkmıştı. Tahvil faizlerindeki yükseliş doların küresel çapta değer kazanmasına yol açmıştı. 

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Müzakere sonrası piyasalarda tansiyonun düşmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi 2.334 seviyesine kadar geri çekildi. Tahvil faizindeki düşüş doların zayıflamasına neden oluyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 97.801’e kadar düşerek aşağı yönlü bir seyir izliyor. 

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR 

Dolar/TL güne 14.56’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 14.68 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.53, en yüksek ise 14.68 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.34 lira ile yükseliş kaydediyor. 

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