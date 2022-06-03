Dolar bugün kaç TL?

Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı açıklanmıştı. Buna göre ADP özel sektör istihdamı mayıs ayında 128 bin artmış, beklenti ise istihdamın 300 bin artacağı yönünde olmuştu.

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ise 200 bin olarak gerçekleşmişti. Bugün ise mayıs ayı tarım dışı istihdam verileri bekleniyor.

ABD’de iş gücü piyasasındaki gidişat Fed’in para politikası üzerinde önemli rol oynuyor.

DOLAR/TL VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son gününe 16.46'nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda ise 16.48’den işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.43, en yüksek ise 16.50 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 17.74 liradan işlem görüyor.