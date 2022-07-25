Dolar bugün kaç TL?

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararındaydı. ECB, 11 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitti. Banka piyasa beklentilerinin üzerinde 50 baz puan faiz artırdı.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 17.78’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 17.79 lira seviyesinde hareket ediyor.

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Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.73, en yüksek ise 17.80 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 18.15 liradan alıcı buluyor.