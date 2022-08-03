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Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününde 17.93 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

03.08.2022 - 09:07 |
Dolar bugün kaç TL?

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta faiz kararını açıklamış ve 75 baz puanlık faiz artışına gitmişti. ABD’de politika faizi de %2.25-2.50 aralığına yükseltilmişti.

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Öte yandan ABD ekonomisi 2022 yılı ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi. İlk çeyrekte yüzde 1,6 daralan GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 0,9'a indi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününde 17.93 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Kur şu dakikalarda ise 17.94 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.91, en yüksek ise 17.96 seviyeleri görüldü.

EURODA SON DURUM

Euro ise aynı dakikalarda 18.25 liradan alıcı buluyor.

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