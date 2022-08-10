Dolar bugün kaç TL?

Yatırımcıların gözü kulağı bugün saat 15.30’da açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de temmuz ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.5 oranında arttı. Piyasalarda beklenti ise yüzde 8.7 artış olacağı şeklindeydi. Haziran ayında enflasyon yüzde 9.1 oranında yükselerek 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Böylelikle enflasyon 41 yılın zirvesinden dönmüş oldu.

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Kritik gelişme sonrası dolar endeksi gerileyerek 104.895'ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.713 ile düşüş kaydediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 17.88’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 17.90 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.84, en yüksek ise 17.97 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.52 lira ile yükseliş gösteriyor.