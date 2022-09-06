Dolar bugün kaç TL?

Para piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantısında politika faizini 75 baz puan artırmasını fiyatlıyor. Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerin faiz artışına ilişkin şahin söylemleri bu ihtimali kuvvetlendiriyor.

Küresel çapta yükselen enflasyona karşı merkez bankaları faiz artışlarına yönelirken, bu durum ise resesyonu tetikliyor. Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz politikaları küresel piyasalarda önemle takip ediliyor.

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DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Fed cephesinden gelen sıkı para politikasına ilişkin mesajların etkisiyle birlikte küresel çapta dolara olan talep artıyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 110.271’i aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Endeks rekor seviyeye çıktıktan sonra bugün itibarıyla 109.660’dan işlem görüyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.21’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.23 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.19, en yüksek ise 18.23 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.17 lira ile primli seyrediyor.