Dolar bugün kaç TL?

ABD’de salı günü ağustos ayı tüketici fiyatları açıklandı. Tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ABD’de enflasyonun öngörülenin üzerinde seyretmesiyle birlikte piyasalarda Fed’in 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini daha sert yükseltebileceği fiyatlandı.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.24’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 18.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.24, en yüksek ise 18.29 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 18.24 lira seviyesinde seyrediyor.