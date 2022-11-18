Dolar bugün kaç TL?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında vereceği faiz kararı piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD’de ekim ayı tüketici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte Fed’in aralık toplantısında politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentileri ise dolar endeksinin gerilemesine yol açtı. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi salı günü 105.340’a kadar gerileyerek 3 ayın dibini gördü.

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Dip seviyeyi test ettikten sonra toparlanma gösteren dolar endeksi yeniden 106’lı seviyelerin üzerine çıktı. Endeks bugün 106.377’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.808 ile toparlanma gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.59’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.62 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.52, en yüksek ise 18.62 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.35 lira ile yükseliyor.