Dolar bugün kaç TL?

Hafta başında Noel tatili sebebiyle Avrupa, ABD ve Asya piyasalarının kapalı olması ile para ve emtia piyasaları sakin bir seyir izlemişti.

Salı günü ise Rusya’nın petrolde tavan fiyat uygulamasına geçen bazı ülkelere misilleme yaparak petrol satışını yasaklayacağını duyurması piyasalarda jeopolitik risk algısını güçlendirdi. Dolar endeksinde sert hareketler görülmezken, emtia piyasası bu durumdan etkilendi.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 103.846 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanma göstererek yeniden 104 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar endeksi bugün 104.402’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.862 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.71’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.67, en yüksek ise 18.74 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.90 lira ile primli seyrediyor.