Dolar bugün kaç TL?

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının keskin bir düşüş göstermesinin ardından para ve emtia piyasaları moral bulmuş ve dolar endeksi düşüşe geçmişti. Geçen hafta ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler olası bir resesyona işaret ederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 1 Şubat tarihinde vereceği faiz kararı piyasalardaki fiyatlamaları etkileyecek.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Piyasalar Fed’in ekonomiyi olası bir resesyona sürüklememek için faiz artış hızını yavaşlatacağını fiyatlıyor. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in 1 Şubat’taki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

Kritik gelişme öncesinde ise dolar endeksindeki aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. Geçtiğimiz güne 102 seviyesinin üzerinde başlayan dolar endeksi 101.576’ya kadar gerilemişti. Endeks bugün de aşağı yönlü seyrini sürdürerek 101.550’ye kadar düştü. Şu dakikalarda dolar endeksi 101.698’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.458 ile hafif geriliyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.79’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.81 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.77, en yüksek ise 18.83 seviyesi görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.54 lira ile hafif primli bir seyir izliyor.