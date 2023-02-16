Dolar bugün kaç TL?

Piyasalarda gözler salı günü saat 16.30’da açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.

PİYASALAR FED FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

ABD’de enflasyon yıllık bazda düşüş gösterse de piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi.

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ABD’de enflasyon halen yüksek seyrediyor. Fed enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirebilmek için faiz artışlarına devam edebilir. Parasal sıkılaşmaya yönelik beklentiler bu hafta dolar endeksi ve tahvil faizinin yükselmesine yol açtı.

DOLAR ENDEKSİ DÜN 104 SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Geçtiğimiz gün primlenen dolar endeksi 104.110 seviyesine kadar yükseldikten sonra 103.811’den kapandı. Dolar endeksi en son 6 Ocak tarihinde 104 seviyesinin üzerinde işlem görüyordu. Bugün endeks hafif gerileyerek 103.682’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.828’e kadar yükseldikten sonra şu dakikalarda yüzde 3.784 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.84’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.85 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.82, en yüksek ise 18.92 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.21 lira ile primli seyrediyor.