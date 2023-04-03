Dolar bugün kaç TL?

ABD’de banka krizine yönelik endişelerin hafiflemesi sonrasında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişler dikkat çekiyor.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayındaki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Piyasalar 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını yüzde 58 olarak fiyatlıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİ YÜKSELİYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.541 ile primli seyrederken, dolar endeksi 102.732 ile yükseliş kaydediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 19.16’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 19.19 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.16, en yüksek ise 19.21 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.82 lira ile yükseliyor.