Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildi.

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Bugün Fed Başkanı Powell’ın konuşması yakından takip edilecek. Para politikasına ilişkin verilebilecek herhangi bir mesaj piyasalarda sert hareketleri beraberinde getirebilir.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 17.50 seviyesinden yüzde 25'e çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında düşüşler görüldü. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL 25.25 lira seviyesine kadar geri çekildi. Euro ise 27.33 lira seviyesini gördü.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 25.80’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 25.92 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 25.65, en yüksek ise 26.03 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.03 liradan işlem görüyor.