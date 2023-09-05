Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler tayin etmeye devam ediyor. Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı açıklandı.

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ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3.5 seviyesinden yüzde 3.8’e yükseldi. Ülkede işsiz sayısının artması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz artıracağına yönelik ihtimalleri düşürdü.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE YÖN YUKARI

Cuma günü 104.291’e kadar yükselen dolar endeksi dün ABD’de piyasaların kapalı kalması sebebiyle sakin seyretti. Dün 104.025’e kadar gerileyen endeks bugün toparlanma göstererek 104.451’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.187 ile hafif primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 26.75’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.79 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.70, en yüksek ise 26.80 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.86 lira ile yatay hareket ediyor.