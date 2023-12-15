Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarında yön bu hafta Fed faiz kararıyla birlikte belli oldu. Fed son 3 toplantıda da politika faizinde değişikliğe gitmedi. Fed faiz oranını yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu.

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Fed toplantı metninde 2024’te 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüldü. Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrasında Fed faizlerinin tepe noktaya yakın olduğunu söyledi.

FED KARARI SONRASI ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Bu gelişmeyle birlikte piyasalarda Fed’in faiz artırımına son verdiği fiyatlandı, 2024 yılında bir faiz indirimine gitme olasılığına kesin gözüyle bakılıyor. Piyasalar şu anda mart ve mayıs aylarında faiz indirimi bekliyor.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Fed faiz kararı sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş dikkat çekti. Dolar endeksi bugün 101.839’a kadar geriledi. Dün yüzde 3.887 seviyesine kadar düşen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün toparlanarak yüzde 3.950 seviyesinde bulunuyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 28.96’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 29.04 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.92, en yüksek ise 29.04 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.91 lira ile yatay hareket ediyor.