Dolar bugün kaç TL?

Piyasalarda yön geçtiğimiz hafta Fed faiz kararı sonrasında şekillendi. Fed beklentiler dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmezken, 2024 yılında 3 faiz indirimi öngördü. Faiz indirimlerinin büyüklüğü ise toplam 75 baz puan olarak açıklandı.

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Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell faiz oranlarında tepe noktaya yakın olduklarını söyledi. Bu gelişme ile piyasalar daha fazla faiz artırımı olmayacağı ve gelecek sene mart ve mayıs aylarına ilişkin faiz indirimi ihtimallerini fiyatlamaya başladı.

FED ÜYELERİNDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Şu anda halihazırda faiz indirimini fiyatlayan piyasalara karşın Fed üyeleri aceleci olunmaması gerektiğine dair uyarılarda bulunuyor. Fed üyesi Raphael Bostic’e göre gelecek yıl faizleri indirmek için aciliyet oluşmayacak. Atlanta Fed Başkanı Bostic, bir sonraki politika adımını değerlendirirken ABD merkez bankasının kararlı ve sabırlı olması gerektiğini söyledi.

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Fed üyelerinin 2024’te medyan tahmin olarak üç faiz indirimi beklentisine karşılık Bostic iki faiz indirimi bekliyor.

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Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda faizleri indirmeyi değerlendirebileceklerini söyledi. Barkin gelecek yıl kaç faiz indirimi beklediği sorusunu ise yanıtlamadı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dolar endeksi bugün 102.291 ile hafif yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.903 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 29.09’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 29.11 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.04, en yüksek ise 29.11 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.92 lira ile düşüş kaydediyor.