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Uzmanpara Dolar bugün kaç TL?
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Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.15’in üzerinde başladı.

02.04.2024 - 09:02 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Piyasalarda Fed’in bu yıl haziran ayında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Fed son toplantısında bu yıl için 3 faiz indirimi beklentisini korumuştu. 

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Öte yandan dolar endeksinde son haftalarda yön yukarı döndü. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 105.091’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.317 ile hafif primli hareket ediyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.15’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.13, en yüksek ise 32.36 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 34.66 lira ile yatay seyrediyor. 

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