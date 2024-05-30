Dolar bugün kaç TL?

Piyasalarda yönü ABD’den gelen ekonomik veriler tayin etmeye devam ediyor. Fed’in enflasyon göstergesi açısından yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi yarın açıklanacak. Enflasyonun seyri açısından önemli ipuçları verecek olan kritik veri sonrası Fed beklentileri değişebilir.

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Geçtiğimiz gün 105.143 seviyesine kadar sert yükseliş gösteren dolar endeksi bugün 104.796 ile geriliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.574 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 32.25 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.19, en yüksek ise 32.39 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.01 lira ile toparlanma gösteriyor.