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Uzmanpara Dolar bugün kaç TL?
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Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.53’ün üzerinde başladı.

03.07.2024 - 09:21 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç TL?

Geçen hafta ABD ekonomisine yönelik büyüme rakamları piyasaların odağındaydı. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerden fazla büyüme kaydetti.   

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Bu haftanın en önemli gelişmesi ise cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın haziran ayında 189 bin artması bekleniyor. Kritik veri piyasalarda yönü tayin edecek.   

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Dolar endeksi bugün 105.639 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.430 ile yatay hareket ediyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.53’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.57 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.48, en yüksek ise 32.63 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.05 lira ile primli hareket ediyor. 

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