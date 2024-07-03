Dolar bugün kaç TL?

Geçen hafta ABD ekonomisine yönelik büyüme rakamları piyasaların odağındaydı. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerden fazla büyüme kaydetti.

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Bu haftanın en önemli gelişmesi ise cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın haziran ayında 189 bin artması bekleniyor. Kritik veri piyasalarda yönü tayin edecek.

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Dolar endeksi bugün 105.639 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.430 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.53’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.57 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.48, en yüksek ise 32.63 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.05 lira ile primli hareket ediyor.