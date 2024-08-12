Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaDolar bugün kaç TL?
HaberlerUzmanparaDolar bugün kaç TL?

Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 33.53’ün üzerinde başladı.

12.08.2024 - 09:07 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasaları geçen hafta oldukça hareketli bir seyir izledi. Özellikle ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri piyasalarda türbülansa yol açtı. 

Haberin Devamı

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA 

Bu hafta yatırımcıların gözü kulağı ABD’de açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon rakamlarında olacak. Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3 civarında gelmesi bekleniyor. 

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi bugün 103.203 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.951 ile sakin seyrediyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 33.53’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.47, en yüksek ise 33.59 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 36.69 lira ile hafif toparlanıyor. 

ABD denizaltının konumunu duyurdu, Hizbullah kalesini boşalttı!

ABD denizaltının konumunu duyurdu, Hizbullah kalesini boşalttı!

Türkiye'den Yunanistan'a yardım teklif etti

Türkiye'den Yunanistan'a yardım teklif etti