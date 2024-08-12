Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasaları geçen hafta oldukça hareketli bir seyir izledi. Özellikle ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri piyasalarda türbülansa yol açtı.

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GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Bu hafta yatırımcıların gözü kulağı ABD’de açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon rakamlarında olacak. Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3 civarında gelmesi bekleniyor.

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Dolar endeksi bugün 103.203 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.951 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 33.53’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.47, en yüksek ise 33.59 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 36.69 lira ile hafif toparlanıyor.